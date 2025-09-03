Fabrizia, 84enne si perde nei boschi mentre va alla ricerca di funghi: ritrovato dai Vigili del fuoco

L’uomo di Gerocarne si era smarrito in località Faggio del Re. L'allarme era stato l'anciato dalla moglie che non l'aveva visto tornare a casa

Momenti di apprensione oggi pomeriggio nei boschi di Fabrizia, in località Faggio del Re, dove un uomo di 84 anni originario di Gerocarne si era perso mentre era alla ricerca di funghi. L’allarme è scattato intorno alle 16:20, quando la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia è stata allertata dalla moglie dell’anziano, preoccupata per il mancato rientro del marito. La donna ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112, consentendo così l’attivazione immediata dei soccorsi.

Attraverso la localizzazione della cella telefonica agganciata dal cellulare del disperso, i Vigili del Fuoco hanno inviato sul posto una squadra del distaccamento di Serra San Bruno, che ha avviato le ricerche nella fitta area boschiva. Dopo circa due ore di perlustrazioni, intorno alle 18:20, l’uomo è stato finalmente individuato e raggiunto. Fortunatamente si trovava in buone condizioni di salute, nonostante lo smarrimento e le ore trascorse nei boschi. L’intervento si è concluso con un lieto fine, tra la soddisfazione dei soccorritori e il sollievo dei familiari.