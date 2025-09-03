Calciomercato Catanzaro, il ds Polito: «L’organico c’è ma restiamo umili. Sicuri però che ce la giocheremo con tutti»
Il direttore sportivo giallorosso intervenuto in conferenza stampa dalla sede della Filiale della Banca di Montepaone parla anche del rapporto con mister Aquilani: «Alberto ha un gioco specifico: o lo segui, o non ha senso. Tutto ciò che abbiamo fatto è stato condiviso»
Il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, rompe il silenzio post-mercato e mette il timbro su un’estate intensa tra giovani di prospettiva e innesti d’esperienza. Nella conferenza stampa tenuta a Catanzaro nella sede della Filiale della Banca di Montepaone, il ds ha tracciato il bilancio delle operazioni e l’orizzonte della stagione.
«La proprietà mi ha chiesto giovani, sostenibilità e – se possibile – plusvalenze, senza rinunciare a un buon campionato. Siamo andati dritti lì», scandisce Polito, che rivendica con orgoglio le convocazioni nelle Nazionali giovanili: «Per la prima volta abbiamo quattro ragazzi nelle selezioni: è un motivo d’orgoglio per club e città».
Sulla dimensione della rosa: «L’anno scorso eravamo in tanti e non ci sono stati problemi. Meglio uno in più che uno in meno: i giovani vanno accompagnati e aspettati. A gennaio, se qualcuno avrà giocato poco, puliremo la rosa».
Due tempi di mercato: prima i talenti, poi i nomi
Polito racconta la strategia: «I giovani importanti li prendi subito, altrimenti è dura. Per i profili più esperti devi attendere: fino a venti giorni prima sono incedibili, poi si aprono spiragli e devi farti trovare pronto». Un esempio pratico: «All’inizio il mister mi ha chiesto un esterno d’attacco forte nell’uno contro uno. Avevo tre prime scelte – Di Francesco, Caso e Pierini – e ho preso il primo che si è liberato: Di Francesco».
