Incidente a Simbario, carambola da brividi ma il giovane coinvolto se la cava senza ferite gravi
L’auto guidata da un trentenne ha sbandato probabilmente a causa di un dosso dissuasore ed è andata a impattare contro un altro mezzo pacheggiato. Sul posto il personale del 118, la polizia e i vigili del fuoco
Una carambola da brividi, che poteva avere conseguenze drammatiche. L’incidente in pieno centro a Simbario, su via Bertucci Ceraso. Un giovane di Serra San Bruno. L. A., 30 anni, ha perso il controllo dell’auto forse a causa di un dissuasore di velocità, ed è andato a impattare contro un’auto parcheggiata.
Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 di Serra e la polizia stradale del locale commissariato. Poi, anche una squadra dei Vigili del fuoco. Per il ferito, trasportato all’ospedale di Serrra San Bruno, fortunatamente solo contusioni multiple senza ferite gravi. E a vedere la scena dell’incidente dopo la scontro, c’è davvero da tirare un sospiro di sollievo.