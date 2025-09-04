Lavori in pieno giorno su viale Affaccio: disagi e auto costrette a invertire la marcia in prossimità della rotatoria – VIDEO

Il Comune aveva cominciato l’intervento nella notte tra il 2 e il 3 settembre proprio per limitare i problemi ma poi la pioggia ha rovinato i piani

Dovevano essere realizzati in piena notte e in parte (ma solo in parte) è davvero avvenuto così. Ma questa mattina, a Vibo, viale Affaccio era chiuso, con le grandi macchine per stendere il nuovo manto di asfalto impegnate in prossimità della rotonda. E non sono mancati i disagi, con molte auto costrette a fare inversione a U una volta arrivate allo strato di bitume ancora fumante.

La strada, infatti, era transitabile solo in direzione del centro città. Al contrario, i mezzi provenienti dal centro del capoluogo vengono dirottati verso le vie limitrofe per bypassare il cantiere.

L’assessore Monteleone spiega: «Abbiamo cominciato i lavori nella serata tra il 2 e il 3 settembre, proprio con l’intento di limitare i disagi. Poi, però, nel corso della notte ha cominciato a piovere e abbiamo dovuto interrompere. Abbiamo ripreso questa mattina ma contiamo in poche ore di riaprire completamente la strada».