Ricadi, il Comune revoca il divieto di balneazione dopo lo sversamento di liquami sulla spiaggia del Tonicello a Capo Vaticano

Il Comune di Ricadi ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione per la località Tonicello. La decisione arriva dopo che «i lavori di riparazione della condotta fognaria sono stati completati». Il 27 agosto scorso era stata emessa un’ordinanza per «vietare la balneazione a causa di un’emergenza sanitaria e ambientale provocata da una rottura della condotta fognaria alla stazione di sollevamento S21a», il 25 agosto, che aveva causato lo «sversamento di liquami in mare nella zona di Tonicello». A seguito dell’accaduto, le acque erano diventate torbide e maleodoranti, spingendo il sindaco di Ricadi, Nicola Tripodi, a emettere, dopo un sopralluogo, un’ordinanza per tutelare la salute pubblica.

Il divieto di balneazione era stato imposto «nel tratto di mare antistante la spiaggia di Tonicello, entro un raggio di 50 metri dalla foce». Secondo l’ordinanza del sindaco, la revoca è stata disposta «dopo che sono stati ultimati i lavori di riparazione alla condotta fognaria» e sulla base dei «rapporti di prova, relativi ai campioni che sono stati prelevati in località Tonicello e comunicati ufficialmente con prot. n. 15980 del 3 settembre».