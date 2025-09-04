Cordoglio a Vibo per l’improvvisa scomparsa della professoressa Carmen Nardo

Prima il ricovero all’ospedale Jazzolino, poi il trasferimento a Germaneto dove si è spenta. Originaria di Sorianello ma residente a Latina, ha sempre mantenuto vivo il legame con la sua terra. I funerali si celebreranno domani nella chiesa di Santa Maria La Nova

Oggi avrebbe compiuto 68 anni e domattina sarebbe rientrata a Latina dove risiedeva. Ieri pomeriggio, alle 17, in quel di Germaneto, dove era stata ricoverata, urgentemente, in seguito ad un forte malessere, accusato mentre era in visita a Serra San Bruno, dove amava recarsi spesso, il suo generoso e nobile cuore si è fermato. A nulla sono valsi gli immediati ricoveri al “G. Jazzolino” prima e a Germaneto dopo.

La prof.ssa Carmen Nardo, insegnante di musica e pianoforte, donna di forte talento culturale, non è più con noi. Vibo Valentia perde ancora una delle figlie più dilette e virtuose. Nata a Sorianello, proveniente da una delle famiglie più distinte di Soriano, sposata con il dott. Nazzareno Lampasi, scomparso anni addietro, Carmen Nardo era una donna amabile, una moglie invidiabile, una mamma adorabile, una nonna inimitabile. Vibo Valentia è scioccata per la sua incredibile e improvvisa scomparsa.

Molto apprezzata per la sua signorilità e compostezza, per il suo modo di relazionarsi con i cittadini, Carmen Nardo ha mantenuto sempre forte il cordone ombelicale con Vibo Valentia dove vivono i suoi cari, e tra questi il fratello Guido con la moglie Cesella Gelanzè, la sorella Annamaria con il marito Dino Borello ed il fratello Franco con la moglie Victoria che vive fuori, la cognata Nina Miuccio ved. Lampasi

Adorava tantissimo il fermento storico culturale e artistico di Vibo Valentia al punto che partecipava ad ogni evento con grande attenzione e passione, ritenendo queste occasioni anche un buon motivo per ritrovarsi con quanti avevano arricchito la sua gioventù.

Carmen Nardo non tornerà più a Latina. Saranno figli e nipoti a raggiungere Vibo Valentia per spendere le ultime lacrime sul corpo di chi li ha amati fino all’ultimo respiro.

I funerali saranno concelebrati domani venerdì alle ore 11,30 nella Chiesa di Santa Maria La Nova.