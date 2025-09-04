Incendio distrugge 2 ettari di macchia mediterranea a Ricadi, interviene l’elicottero ed evita che anche un uliveto vada a fuoco

Il rogo si è sviluppato nella frazione Ciaramiti. Il mezzo aereo ha dovuto effettuare 30 lanci per estinguere le fiamme

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, 4 settembre, nel territorio del comune di Ricadi, frazione Ciaramiti. Il rogo ha interessato macchia mediterranea e un uliveto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ricadi che, viste le dimensioni dell’incendio, hanno richiesto l’intervento del Dos (Direttore Operazioni Spegnimento) dei Vigili del Fuoco per l’attivazione del supporto aereo.

Dopo aver verificato le condizioni dell’incendio, il Dos Vvf, ha richiesto il supporto aereo alla Sala Operativa Unificata Permanente (Soup), la quale ha autorizzato l’intervento di un elicottero della flotta regionale. L’elicottero ha raggiunto la località dell’incendio alle ore 16:50 circa e ha effettuato 30 lanci di acqua lungo il fronte di fuoco. L’intervento ha consentito l’estinzione dell’incendio impedendone la propagazione a un vicino uliveto. Le operazioni di spegnimento e di bonifica dei focolai venivano ultimate alle ore 19:00 circa. Sono andati distrutti circa 2 ettari di macchia mediterranea.