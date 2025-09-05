Vibo, paziente aggredisce la psichiatra di Moderata Durant e le sbatte la testa contro il muro: la denuncia dell’Ordine dei medici

A far scattare la reazione inconsulta sarebbe stata la lunga attesa. L’episodio raccontato dal segretario dell’organizzazione professionale Francesco Arena: «Fatti che confermano l’urgenza di misure a tutela del personale e per contenere il disagio dei pazienti»

Aggredita da una paziente che le ha sbattuto più volte la testa contro il muro. È il gravissimo episodio che denuncia Francesco Arena, segretario dell’Ordine dei medici di Vibo Valentia.

«Condanno fortemente quanto accaduto nella mattina di ieri, 4 settembre, verso le 11 – scrive Arena in una nota -. Una paziente affetta da disturbi psichiatrici che si trovava nell’ambulatorio di psichiatria di Moderata Durant, stanca di aspettare, ha aggredito la psichiatra».

L’aggressione, racconta Arena, «è stata particolarmente violenta e si è protratta per alcuni minuti durante i quali la signora ha ripetutamente sbattuto la testa della malcapitata dottoressa contro il muro». «La paziente – continua – per la forza notevole non è stata fermata da nessuna delle presenti, tutte donne al momento del fatto. Solo con l’arrivo della Guardia, che in quel momento presidiava regolarmente l’entrata e veniva allertata da una delle presenti, si è riuscito a fare divincolare la dottoressa e si è messo termine all’aggressione fisica».

La professionista è stata quindi accompagnata al Pronto Soccorso di Vibo dove le sono state prestare le cure del caso.

«L’ennesimo episodio – conclude Arena – che conferma la necessità di potenziare i servizi a tutela del personale medico che in prima linea si trova spesso in condizioni davvero critiche. Occorrono misure organizzative per contenere il disagio dei pazienti e prevenire tali episodi».