Vibo, un (altro) palazzetto dello sport da 900mila euro: finanziato il progetto del Comune che si classifica 5° nella graduatoria nazionale

La città di Vibo Valentia avrà un nuovo Palazzetto dello sport grazie a un finanziamento di 880mila euro ottenuto dal Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri. La città si è infatti classificata al quinto posto nella graduatoria nazionale per l’assegnazione dei fondi, un risultato che il sindaco Enzo Romeo ha accolto con grande soddisfazione: «Siamo orgogliosi di questo straordinario risultato, che premia l’impegno e la visione della nostra amministrazione. Il finanziamento ottenuto rappresenta non solo un traguardo, ma un punto di partenza per rafforzare il legame tra sport, giovani e soprattutto inclusione», ha dichiarato il primo cittadino attraverso un comunicato stampa. La nuova struttura polivalente, la terza di questo tipo in città, sarà realizzata in località Moderata Durant, lungo la Statale n. 18. Ma sempre lungo la Statale 18, c’è un altro palazzetto dello sport, questa volta però di proprietà della Provincia: il Palamaiata.

L’obiettivo dell’Ente, si legge nella nota diffusa da Palazzo Luigi Razza, è di «offrire spazi adeguati a diverse discipline, con particolare attenzione alle esigenze degli sport paralimpici, come il tennistavolo e il tennis paralimpico, ma anche arti marziali e lotta libera, che finora non avevano avuto ampi spazi a disposizione».

Il progetto è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti gli assessori Salvatore Monteleone (Lavori pubblici) e Stefano Soriano (Impiantistica sportiva), in collaborazione con gli Uffici comunali, guidati dalla dirigente Lorena Callisti e dal responsabile unico del procedimento Emilia Ferrari. «Questo progetto – ha aggiunto Romeo – è un segnale concreto di attenzione verso la pratica sportiva, che riteniamo fondamentale per la crescita psico-fisica dei nostri ragazzi e per lo sviluppo socio-culturale della città. Vibo Valentia merita spazi adeguati dove lo sport possa essere vissuto come strumento di inclusione, educazione e benessere. E ci fa particolarmente piacere poter regalare alla città un luogo in cui si possano praticare con maggiore agibilità e spazi adeguati le discipline paralimpiche».

E proprio stamane gli assessori Soriano e Monteleone «sono stati auditi in Commissione consiliare – prosegue la nota stampa – ed hanno potuto illustrare ai consiglieri l’iter seguito, dalla progettazione al finanziamento, ed i successivi step. Nel corso dell’intervento, i due rappresentanti della giunta non hanno nascosto la propria soddisfazione per un risultato che qualcuno, nei mesi scorsi, riteneva ingenerosamente irraggiungibile. Ed invece i fatti, e il tempo, ci hanno dato ragione. Ed anche per questo non possiamo non ringraziare il prezioso e competente lavoro del nostro ufficio nuove opere».