Vibo, bimbo di 4 anni schiacciato da una trave al Parco urbano: è in gravi condizioni

Il piccolo è stato trasportato allo Jazzolino dove è stato operato d'urgenza. L'incidente ieri in serata, indagini in corso per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità

Gravissimo incidente ieri sera al Parco Ubano di Vibo Valentia. Un bambino di quasi 4 anni di Vibo Valentia è rimasto gravemente ferito all’addome e al torace. Il piccolo, che si trovava insieme ai genitori per una passeggiata, sarebbe rimasto schiacciato da una trave. Sul posto, poco dopo le 20.30 di ieri sera, un‘ambulanza del 118 che ha trasportato il bambino all’ospedale Jazzolino. Il piccolo giunto in gravissime condizioni, è stato operato dall’equipe di Chirurgia dello Jazzolino. Il piccolo si trova adesso in rianimazione con prognosi riservata.

L’area giochi dove è avvenuto l’incidente è stata posta sotto sequestro dalle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.