Meteo Vibonese: è arrivato l’autunno metereologico ma torna il bel tempo stabile

L’alta pressione tende a riprendere quota. Dopo la veloce sfuriata temporalesca di fine agosto, l’autunno meteorologico è iniziato con l’arrivo di una vasta area di alta pressione che interesserà la regione almeno fino a metà Settembre. Intanto ecco le previsioni per il weekend.

Previsioni meteo weekend

Durante il weekend avremo poche variazioni in merito alle condizioni meteorologiche sulla Calabria. I cieli si manterranno infatti sereni o poco nuvolosi ovunque e per l’intero arco giornaliero, con solo qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane che potrà formarsi nelle aree montuose della Regione ma senza rischio comunque di precipitazioni. Le temperature sono previste stazionarie ovunque con valori leggermente al di sopra delle medie stagionali, mentre i venti risulteranno variabili e con intensità debole.