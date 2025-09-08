Drapia, il Comune apre le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico. Ecco fino a quando è possibile presentare la domanda

Il Comune di Drapia ha aperto le iscrizioni per il Servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Le famiglie interessate hanno tempo fino a venerdì 12 settembre per presentare la domanda. Il modulo di iscrizione, disponibile sull’Albo pretorio del Comune, deve essere compilato da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale. Le richieste possono essere inviate in due modi: tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.drapia@asmepec.it. È fondamentale che l’oggetto del messaggio riporti la dicitura esatta: “Richiesta servizio di trasporto scuolabus – anno scolastico 2025/2026”, pena l’esclusione; e a mano, consegnando la documentazione presso l’Ufficio protocollo del Comune. Ogni domanda deve essere presentata separatamente per ciascun alunno e deve essere accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande pervenute dopo la scadenza del 12 settembre potranno essere accettate solo se ci saranno posti disponibili e se non richiederanno modifiche ai percorsi e agli orari già stabiliti. L’accettazione della richiesta comporta l’accettazione del regolamento comunale del servizio. Le domande verranno escluse in caso di compilazione errata o mancanza della documentazione richiesta. L’esito delle richieste (ammissione o esclusione) non verrà comunicato via posta ordinaria o elettronica, ma sarà pubblicato esclusivamente sul sito web del Comune. Dato il rispetto della privacy, le famiglie dovranno fare riferimento al numero e alla data del protocollo della domanda per verificare l’esito. Il Comune in fine, si riserva il diritto di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Dichiarazioni non veritiere possono portare alla revoca dei benefici ottenuti.