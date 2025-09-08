Quale futuro per Vibo Marina? Le telecamere di Dentro la Notizia accese sulla delocalizzazione dei depositi di carburante
Riparte dal Vibonese la nuova stagione della trasmissione giornalistica di LaC Tv che oggi si occuperà della spinosa questione mettendo a confronto le diverse posizioni. Appuntamento alle 13 sul canale 11 o in streaming su LaC Play
Il futuro di Vibo Marina? È strettamente legato a quello dei Depositi costieri e alla loro delocalizzazione. La partita è aperta e le convergenze – industriali e politiche – non sembrano mancare. Ma l’iter è complesso e le insidie sono dietro l’angolo. Qual è esattamente lo stato dell’arte? E cosa bisogna aspettarsi per il futuro? Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC che torna in diretta dai territori per continuare a raccontare la Calabria in tutte le sue sfaccettature. La nuova stagione punta a un confronto diretto con le realtà locali grazie al contributo degli inviati sul posto, i giornalisti di LaC, che porteranno in studio storie, voci e testimonianze dal cuore delle comunità.
La prima puntata sarà dunque dedicata a un tema di grande attualità: i depositi costieri della Meridionale Petroli a Vibo Marina. Tra richieste di proroga ventennale, istanze di delocalizzazione del Comune e preoccupazioni per la sicurezza e l’ambiente, il dibattito sul futuro dell’area è più acceso che mai.
In collegamento dal porto, l’inviato Tonino Raco racconterà la realtà con il contributo dei protagonisti del dibattito pubblico: il sindaco Enzo Romeo e il presidente di “Italia Nostra”, Alessandro Caruso Frezza. Si discuterà delle decisioni politiche assunte nelle scorse settimane, degli interessi industriali in gioco e dei prossimi step per la delocalizzazione. Una puntata che continuerà a unire – con la conduzione di Pier Paolo Cambareri – informazione, approfondimento e confronto diretto per capire da vicino come la Calabria affronta le sfide del suo sviluppo e della tutela del territorio.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.