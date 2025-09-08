Quale futuro per Vibo Marina? Le telecamere di Dentro la Notizia accese sulla delocalizzazione dei depositi di carburante

Il futuro di Vibo Marina? È strettamente legato a quello dei Depositi costieri e alla loro delocalizzazione. La partita è aperta e le convergenze – industriali e politiche – non sembrano mancare. Ma l’iter è complesso e le insidie sono dietro l’angolo. Qual è esattamente lo stato dell’arte? E cosa bisogna aspettarsi per il futuro? Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC che torna in diretta dai territori per continuare a raccontare la Calabria in tutte le sue sfaccettature. La nuova stagione punta a un confronto diretto con le realtà locali grazie al contributo degli inviati sul posto, i giornalisti di LaC, che porteranno in studio storie, voci e testimonianze dal cuore delle comunità.

La prima puntata sarà dunque dedicata a un tema di grande attualità: i depositi costieri della Meridionale Petroli a Vibo Marina. Tra richieste di proroga ventennale, istanze di delocalizzazione del Comune e preoccupazioni per la sicurezza e l’ambiente, il dibattito sul futuro dell’area è più acceso che mai.

In collegamento dal porto, l’inviato Tonino Raco racconterà la realtà con il contributo dei protagonisti del dibattito pubblico: il sindaco Enzo Romeo e il presidente di “Italia Nostra”, Alessandro Caruso Frezza. Si discuterà delle decisioni politiche assunte nelle scorse settimane, degli interessi industriali in gioco e dei prossimi step per la delocalizzazione. Una puntata che continuerà a unire – con la conduzione di Pier Paolo Cambareri – informazione, approfondimento e confronto diretto per capire da vicino come la Calabria affronta le sfide del suo sviluppo e della tutela del territorio.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.