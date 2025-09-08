È fuori pericolo la bimba di 3 anni investita a Paravati, il sindaco: «L’aspettiamo, torni presto all’asilo tra i suoi compagnetti»

Giungono buone notizie per quanto riguarda la vicenda della bimba di tre anni vittima la sera del 6 settembre a Paravati di un incidente stradale. Un caso che ha scosso la comunità, sia per la dinamica e sia per l’età della piccola. La bambina si trova ancora presso il reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove era stata trasportata dopo un primo intervento presso lo Jazzolino di Vibo Valentia. A preoccupare i sanitari, un ematoma a livello polmonare causato dall’impatto con l’automobile e dalla conseguente caduta per terra. E, al riguardo, la situazione sarebbe in lento ma progressivo miglioramento, tant’è che la bimba dovrebbe essere a questo punto fuori pericolo.

Al riguardo giungono le parole del sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, il quale a nome di tutta la comunità esprime «la vicinanza alla famiglia e la speranza che la piccola rimasta coinvolta nell’incidente, possa subito riprendersi e tornare a casa. Siamo rimasti molto colpiti e costernati – afferma a Il Vibonese – nell’apprendere che la bimba è rimasta vittima di un incidente che ha messo in pericolo la sua giovane vita. Siamo davvero in ansia per le sorti di questa piccola, che ora risulta essere ricoverata presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro. Abbiamo il cuore in gola a pensare al dramma che sta vivendo non solo la sua famiglia ma anche il giovane conducente dell’auto che ha investito la piccola per una fatalità. Speriamo che presto, quindi, i medici possano sciogliere tutte le riserve e che la piccola riprenda tutte le sue forze e possa tornare sui banchi dell’asilo insieme ai suoi piccoli compagni». Il grave incidente di giovedì scorso è avvenuto in via Comparni, nel pieno centro della frazione di Mileto, nei pressi di un negozio di tabacchi. La bambina si trovava a bordo dell’automobile in sosta guidata dalla propria mamma e, una volta scesa, avrebbe cercato di attraversare la strada. Purtroppo, proprio nel momento in cui sopraggiungeva un giovane a bordo della propria utilitaria. Da qui l’impatto che ha scaraventato la piccola per terra e i conseguenti attimi di trepidazione e di paura per le sue sorti.