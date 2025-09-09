Nicotera, il Tar rigetta il ricorso della Lega Navale contro il Comune che aveva negato l’autorizzazione per l’uso di un’area demaniale

Il Tar Calabria si è pronunciato nei giorni scorsi sul ricorso presentato dalla Sezione di Nicotera della Lega Navale Italiana contro il Comune costiero per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 25 giugno scorso avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione provvisoria per l’utilizzo di un’area del demanio marittimo. In particolare, i giudici amministrativi hanno rigettato la domanda cautelare avanzata dalla Lega Navale. Sul punto esprime soddisfazione il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco.

«Il Tribunale – esordisce il primo cittadino in una nota stampa -, nella sua ordinanza del 3 settembre 2025, ha chiarito che non sussistono i requisiti del “fumus boni iuris” relativi all’autorizzazione per l’utilizzo di un’area del demanio marittimo, a causa della mancanza di un Piano comunale di spiaggia e degli equivalenti strumenti di pianificazione. Questo esito conferma la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale, che ha sempre agito nel rispetto della normativa vigente e nel massimo interesse della comunità». Il sindaco sottolinea poi: «La protezione del nostro patrimonio marittimo e il rispetto delle norme sono priorità irrinunciabili per l’amministrazione. In questo momento difficile, la decisione del Tar rappresenta un segnale di fiducia nelle istituzioni e ci spinge a continuare il nostro impegno per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio».

«Il Comune di Nicotera – conclude Marasco – continuerà dunque a lavorare per garantire l’adeguata e corretta gestione degli spazi pubblici e per tutelare i diritti di tutti i cittadini, nella speranza di raggiungere un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità».