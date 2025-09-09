Vibo, arriva il nuovo comandate provinciale dei carabinieri Antonio Parillo: il benvenuto del prefetto Colosimo

Il prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo ha ricevuto questo pomeriggio il colonnello Antonio Parillo, nuovo comandante provinciale dei carabinieri. L’incontro si è tenuto nel Palazzo del Governo.

Il colonnello Parillo, con esperienze alla guida del Ros di Catania e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli, raccoglie il testimone del colonnello Luca Toti, trasferito al ministero della Difesa per assumere l’incarico di capo ufficio della Segreteria generale del Gabinetto del ministro.

«Nel corso dell’incontro – riporta una nota diffusa dalla Prefettura -, che ha costituito occasione per un primo esame delle tematiche di maggiore rilevanza per la provincia di Vibo Valentia, il prefetto ha rivolto al colonnello Parillo i migliori auguri per il nuovo incarico, evidenziando l’importanza del ruolo dell’Arma dei carabinieri, che, raccordandosi anche con le altre forze di polizia, opera costantemente e capillarmente per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio provinciale».