Incidente stradale lungo la provinciale n. 17, ferito il giovane alla guida

L’auto sulla quale viaggiava si è ribaltata all’altezza di una curva. Soccorso, è stato traferito in ospedale in condizioni critiche

Grave incidente stradale nella serata di oggi, lungo la strada provinciale n. 17 che collega Vibo Valentia a Tropea, all’altezza del bivio di Pizzinni. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Y condotta da un giovane si è ribaltata in curva finendo la sua corsa al centro della carreggiata. Nell’impatto, la parte anteriore della vettura è andata quasi completamente distrutta e il giovane alla guida, sbalzato fuori dall’abitacolo, ha riportato gravi traumi. Sul posto, per soccorrerlo, si sono portati i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirlo con urgenza in ospedale a Vibo. Nel luogo dell’incidente anche i carabinieri della competente Stazione per i rilievi di rito.