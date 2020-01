Droga, la Polizia di Vibo segnala quattro assuntori

Nel corso dei controlli è stato inoltre denunciato un 29enne che ha fornito false generalità mentre un cittadino gambiano è stato raggiunto da provvedimento di espulsione

Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga, personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia, a seguito di mirate perquisizioni, ha segnalato alla Prefettura 4 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, procedendo al sequestro di circa 15 grammi di marijuana.



Inoltre, personale del Reparto prevenzione crimine “Calabria Centrale” ha deferito all’autorità giudiziaria un cittadino italiano di 29 anni, L. C. M., già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, poiché colto, a Vibo Marina, alla guida di un’autovettura munita di targhe delle quali era stato denunciato lo smarrimento, nonché per aver fornito agli operatori false informazioni in merito alla propria residenza. Al termine delle formalità di rito, si è proceduto al sequestro amministrativo del mezzo e al ritiro dei documenti di circolazione.



Le attività messe in campo hanno, complessivamente, consentito di controllare circa mille persone, di cui 140 pregiudicate, a carico delle quali è in corso di valutazione l’adozione di misure di prevenzione personali, e circa 500 veicoli. Venti i controlli a cittadini extracomunitari, che hanno determinato, in particolare, l’adozione del provvedimento di espulsione e contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino del Gambia.