Pascolo abusivo su un terreno privato, una denuncia a Drapia

I carabinieri forestali di Spilinga hanno accertato la presenza di un gregge di pecore in un appezzamento nella frazione Caria. Il proprietario ha sporto denuncia

I carabinieri forestali di Spilinga, allertati dalla centrale operativa della Compagnia di Tropea, a seguito di numerose segnalazioni giunte nei giorni scorsi relative all’introduzione abusiva di animali su fondi privati e conseguente pascolo abusivo, hanno accertato la presenza di un gregge di pecore al pascolo in un terreno privato. L’episodio si è consumato in località Sambuco, nella frazione Caria di Drapia. Il proprietario del terreno, presente sul posto, ha sporto immediata denuncia e, contestualmente, i militari hanno provveduto a rilevare i marchi auricolari applicati su alcuni dei capi presenti in loco. L’identificazione degli animali, resa possibile anche grazie al supporto del Servizio veterinario, ha consentito di accertare la proprietà dell’intero gregge, consentendo ai militari di deferire all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, C. N., di Zungri, titolare di azienda agricola, per i reati di introduzione o abbandono di animali in fondo altrui, pascolo abusivo e danneggiamento.