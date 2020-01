Controlli in borghese al Vibo Center, sanzioni per 50mila euro

L’operazione condotta da una nutrita pattuglia della Polizia municipale di Vibo che ha intercettato quattro venditori senza autorizzazione e ordinato la cessazione di 10 attività non in regola

Una nutrita pattuglia in borghese della Polizia municipale di Vibo Valentia, composta da 10 operatori, ha portato a termine all’interno del centro commerciale Vibo center un’operazione a tutela del consumatore e della prevenzione delle frodi nel commercio. Nella stessa circostanza sono stati intercettati quattro venditori totalmente sprovvisti di ogni autorizzazione, unitamente ad altre irregolarità, e sono state elevate sanzioni per quasi 50mila euro. «Si tratta – si legge in una nota – della prima operazione condotta dalla Polizia municipale all’interno del centro commerciale cittadino su impulso del sindaco Maria Limardo che nelle scorse settimane aveva emanato apposite direttive di cui oggi si vede il primo esito».



Per il primo cittadino «questa operazione conferma ancora una volta la bontà dei controlli in borghese. Sono compiaciuta per il lavoro svolto dai nostri operatori di polizia che ha portato ad un risultato concreto nell’interesse della comunità ed in particolare dei tanti commercianti che svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole».



In tutto, l’operazione ha visto impiegati otto istruttori di polizia municipale e due funzionari per un totale di tredici attività controllate. Elevate dieci sanzioni per 5.164 euro ciascuna mentre sono in corso di approfondimento altre quattro attività. Ordinata, infine, la cessazione di dieci attività non in regola che la direzione del centro commerciale ha specificato trattarsi di “attività temporanee” allocate negli spazi di transito.