Pedone investito a Pizzo mentre attraversa la strada sulle strisce

Il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso. Vittima una maestra in pensione del posto

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Un incidente che poteva avere conseguenze più gravi è avvenuto ieri mattina a Pizzo, intorno alle 9, sulla trafficata via Nazionale, nei pressi del bivio che immette su via Salomone. Una donna, S. P., maestra in pensione del posto, è stata colpita da un’auto mentre a piedi attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’impatto, fortunatamente non violento per la velocità moderata del conducente, ha provocato comunque qualche frattura alla parte superiore del corpo alla donna, che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto intervenuti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi del caso.