Controlli al Vibo Center, la precisazione della società

La proprietà del centro commerciale tiene a chiarire che le verifiche hanno riguardato le licenze delle attività temporanee presenti in galleria

La proprietà del centro commerciale tiene a chiarire che le verifiche hanno riguardato le licenze delle attività temporanee presenti in galleria

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

«In riferimento all’articolo pubblicato in data 24 gennaio e avente ad oggetto gli accertamenti eseguiti dalla Polizia municipale di Vibo Valentia nel Centro commerciale Vibo Center, precisiamo che tali accertamenti, e le conseguenti sanzioni elevate, non hanno nulla a che fare con la tutela del consumatore e la frode in commercio, trattandosi esclusivamente di accertamenti amministrativi sulla regolarità delle licenze inerenti le attività temporanee presenti nella Galleria del Centro». Questo quanto dichiara la società Interservice Srl, proprietaria del Vibo Center.