Auto in fiamme nel tratto vibonese dell’A2, disagi al traffico

Una probabile avaria meccanica alla base del rogo che ha distrutto una Bwm. Incolumi gli occupanti del veicolo. Sul posto Polstrada e Vigili del fuoco

Un’auto di grossa cilindrata, una Bmw, ha preso fuoco in marcia mentre percorreva il tratto vibonese dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria in direzione nord. Alla base del rogo una probabile avaria meccanica che ha costretto gli occupanti del veicolo, marito e moglie, a fermarsi in una piazzola di servizio a poco più di un chilometro di distanza dall’area di servizio di Pizzo est. Entrambi incolumi, sono riusciti ad abbandonare la vettura prima che il rogo avvolgesse completamente l’abitacolo e a chiamare i soccorsi. Inevitabili i disagi alla circolazione con diverse auto incolonnate per oltre un chilometro. Sul posto si è portato personale della sezione della Polizia stradale di Vibo Valentia e dei Vigili del fuoco del comando provinciale per domare le fiamme. L’intervento non è tuttavia bastato a scongiurare la completa distruzione del veicolo.