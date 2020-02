Tetti imbiancati da Fabrizia a Nardodipace, da Serra ad Arena fino a Mongiana. Non si registrano disagi alla circolazione ma le strade ghiacciate impongono prudenza

Le temperature in picchiata regalano la neve alle Serre vibonesi. Da Nardodipace a Serra San Bruno, da Fabrizia ad Arena, fino a Mongiana, i fiocchi stanno imbiancando le campagne e i tetti, le strade e le piazze. Al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione, anche se le strade ghiacciate impongono prudenza a chi si trova in viaggio.