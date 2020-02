Spaventoso incendio a Limbadi, le fiamme distruggono una mansarda – Video

Il rogo ha completamente distrutto un appartamento occupato da una coppia con un bambino piccolo. Nessuna conseguenza per gli occupanti

Spaventoso rogo nella serata di oggi nella frazione Badia di Limbadi dove, a causa dell’incendio di una canna fumaria in una mansarda, è andato completamente distrutto un appartamento occupato da una giovane coppia con un figlio in tenera età. Gli stessi che, accortisi delle fiamme, hanno dapprima tentato di spegnerle attraverso un estintore per poi chiamare in soccorso i vigili del fuoco giunti sul posto dal Comando provinciale di Vibo Valentia. Il rogo, secondo alcune testimonianze, si sarebbe originato intorno alle 19.30 ma le operazioni di spegnimento – tuttora in corso – sarebbero state ritardate dall’impossibilità da parte dei vigili di approvvigionarsi di acqua dalla rete pubblica dovendo di conseguenza attendere l’arrivo di un’autobotte. Circostanza che ha anche causato dei malumori nei residenti del palazzo occupato da membri dello stesso nucleo familiare.



In soccorso sono sopraggiunti anche dei mezzi privati: un trattore dotato di cisterna e l’autoscala di Antonino Maccarone, imprenditore del luogo, che ha provato a domare le fiamme dall’esterno con degli estintori. Nonostante lo sforzo profuso l’appartamento è andato completamente distrutto non causando, fortunatamente, conseguenze per gli occupanti dello stabile che era stato prontamente sgomberato.