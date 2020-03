Furto con scasso a Mileto, due negozi del centro nel mirino dei ladri

Effrazioni notturne negli esercizi commerciali situati lungo corso Umberto I: la prima riuscita, la seconda andata a vuoto

Furto con scasso nelle scorse ore a Mileto. Nel mirino dei malviventi è entrato il negozio Splendidi e Splendenti situato su Corso Umberto I, in pieno centro cittadino. E non è la prima volta che l’attività commerciale richiama l’interesse dei ladri.



Gli artefici dell’atto criminale, in questo caso si sono intrufolati al suo interno di notte. Dopo aver divelto una delle finestre posta sul retro, si sono indirizzati spediti verso la cassa. Qui, dopo averla forzata, si sono appropriati del contenuto di denaro che era stato lasciato sabato sera al suo interno, in vista della riapertura di oggi. Ad accorgersi dell’accaduto, le addette di Splendidi e Splendenti, al momento dell’entrata in servizio di questa mattina.



Sul posto, allertati dalle stesse impiegate, a prendere contezza dell’accaduto e a svolgere i primi rilievi del caso sono subito accorsi i militari della locale Stazione dei carabinieri. A quanto sembra, null’altro è stato trafugato dai ladri, oltre al contante presente nella cassa. Ancora da quantificare l’importo. Dai primi rilievi emerge inoltre come i malviventi abbiano tentato di introdursi anche all’interno di un vicino negozio di intimo, una cui porta è stata forzata senza successo.



Rimane da capire se il furto con scasso è avvenuto nella notte di sabato o di domenica. Per cercare di capirne di più e di individuare i malviventi, al vaglio dei carabinieri vi sono, al momento, le immagini immortalare dalle telecamere presenti all’interno e all’esterno di Splendidi e Splendenti e di altri esercizi commerciali vicini.