Marijuana a Tropea, revocato obbligo di dimora

La sostanza stupefacente è stata rinvenuta, occultata sotto la doccia, dalla Squadra Mobile di Vibo nel corso di una perquisizione

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia ha revocato l’obbligo di dimora a Tropea (con il divieto di uscire di casa dalle ore 21 alle ore 7 del mattino) nei confronti di Andrea Candido, di 38 anni, che era stato disposto il 30 gennaio scorso. Il giudice ha infatti accolto un’istanza dell’avvocato Carmine Pandullo. A Candido – che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato – viene contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, la Squadra Mobile di Vibo Valentia – nel corso di una perquisizione domiciliare, ha trovato 104 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuti all’interno di un sacchetto sottovuoto occultato in un vano posto sotto il box doccia. Per fatti analoghi, il 38enne era stato arrestato anche nell’ottobre scorso.