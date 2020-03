Coronavirus: 368 morti in un solo giorno, superati i 20mila malati

È il dato peggiore dall’inizio dell’emergenza. 2335 in totale le persone guarite. Situazione critica in Lombardia dove si sono registrati 252 nuovi decessi

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Sono arrivate a 1.809 le vittime del coronavirus in Italia. In un solo giorno c’è stato un aumento di 368 morti. Sabato l’aumento era stato di 175. Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il virus, 369 in più di ieri. Superati i 20 mila malati: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 27.747. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.



Coronavirus Vibo, il dono di Ilenia allo Jazzolino: 10 caschi per battere il “mostro”

Informazione pubblicitaria

Situazione complicata in Lombardia

Sono 252 i nuovi decessi per coronavirus in Lombardia, una cifra mai raggiunta finora in regione in una singola giornata. Dall’inizio dell’emergenza in Lombardia non erano mai stati superati i 200 decessi in un giorno: ieri erano stati 76, mentre mercoledì 11 marzo erano stati 149, il numero massimo di decessi fino a oggi. «I positivi sono 13.272, più 1.587, i ricoverati in ospedale sono 4.898, più 602 rispetto a ieri, c’è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45 ma non cantiamo vittoria, anche perché i decessi sono 1.218, con una crescita di 252»: lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

«Intubiamo in Terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta, con in media un turno di riposo ogni 14 giorni», racconta all’Ansa Ivano Riva, anestesista e rianimatore dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. «Se il trend dell’epidemia da SarsCov2 continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo», ammette.



Coronavirus Calabria, l’esperto: «Il picco il 22 marzo ma ad aprile saremo fuori»

La situazione in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 702 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68, quelle negative sono 634. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 7 in reparto (due pazienti provengono dal Vibonese); 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare. Cosenza: 11 in reparto; 3 in rianimazione; 3 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria: 9 in reparto; 1 in rianimazione; 10 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto. Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare (al dato manca l’ultimo caso registratosi a Nicotera, ndr). Crotone: 5 in reparto; 9 in isolamento domiciliare.



Coronavirus Vibo Valentia, le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale

Il presidente della Regione Jole Santelli, intervistata da Lucia Annunziata per la trasmissione “Mezz’ora in più” di Rai Tre, ha invocato l’invio dell’esercito in Calabria. «Questa – ha affermato – è la prima emergenza che affrontiamo senza il coordinamento e il controllo diretto delle Prefetture. Credo che vada coinvolto di più il Viminale. La Calabria è probabilmente in una situazione peggiore rispetto a Puglia e Sicilia. Abbiamo solo cento posti in terapia intensiva e ci mancano i macchinari».



Coronavirus Calabria, il bollettino della Regione. E la Santelli invoca l’esercito