Coronavirus, il bollettino del 20 marzo: in Calabria 207 positivi

Sono 38 in più del giorno precedente i casi accertati da Covid-19 in tutta la regione. Nel Vibonese in totale salgono a dieci i pazienti, tre dei quali ricoverati

Pubblicato dalla Regione il bollettino quotidiano per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Calabria. Ad oggi in tutta la regione sono stati effettuati 2141 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 207 (+38 rispetto a ieri), quelle negative sono 1934. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:



– Catanzaro: 13 in reparto; 8 in rianimazione; 26 in isolamento domiciliare (tra i ricoverati anche tre del Vibonese)



– Cosenza: 27 in reparto; 3 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare; 2 deceduto



– Reggio Calabria: 18 in reparto; 5 in rianimazione; 47 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto



– Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare (in realtà sarebbero 7: nel conteggio della Regione non viene calcolato il paziente trasferito a Catanzaro ieri, e non vengono calcolati i due nuovi casi di questo pomeriggio. Quindi in totale: 7 in isolamento domiciliare)



– Crotone: 13 in reparto; 24 in isolamento domiciliare; 1 deceduto



I soggetti in quarantena volontaria sono 5882, così distribuiti:



– Cosenza: 1300



– Crotone: 515



– Catanzaro: 596



– Vibo Valentia: 633



– Reggio Calabria: 2838



Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9827. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.