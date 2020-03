A passeggio con marijuana nei pantaloni, denunciati due 30enni

L’episodio a Pizzo, dove i carabinieri hanno individuato un uomo e una donna: all’esito del controllo trovati anche con lo stupefacente

Passeggiavano nei pressi della stazione ferroviaria di Pizzo, incuranti delle attuali disposizioni di legge e, per di più, con 60 grammi di marijuana. Due di 30 anni, un uomo e una donna, sono stati denunciati per questa ragione dai carabinieri della stazione napitina, durante lo svolgimento di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle disposizioni governative in materia di lotta al contagio del Coronavirus.



I militari dell’Arma hanno individuato la coppia di amici, nei pressi della strada che conduce alla locale stazione ferroviaria. Da prassi, hanno proceduto pertanto ad effettuare un controllo, dal momento che la loro presenza in quel luogo non appariva facilmente giustificabile. A seguito di una perquisizione compiuta per l’atteggiamento sospetto della donna, i militari hanno scoperto come la stessa, all’interno dei pantaloni, teneva occultata una busta sottovuoto con 60 grammi di marijuana. Lei ed il suo compagno di passeggio sono stati pertanto denunciati per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ed anche per detenzione di sostanze stupefacenti.



Proseguono, dunque, i controlli mirati del territorio da parte dei carabinieri di Vibo Valentia, allo scopo di prevenire ed eventualmente sanzionare condotte illegali, ma soprattutto nel tentativo di sensibilizzare e responsabilizzare tutte le comunità del Vibonese, in un clima di collaborazione e solidarietà per il momento di emergenza.