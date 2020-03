Vibo, si riunisce il Coc: disposti controlli alle porte della città

Il Centro operativo comunale fa il punto sulla situazione coronavirus: 16 casi in città e 300 persone in quarantena

Si è riunito questa mattina in sala giunta il Centro operativo comunale di Vibo Valentia. Alla riunione hanno partecipato il sindaco Maria Limardo, il segretario generale Domenico Scuglia, il comandante della Municipale Sebastiano Tramontana e il funzionario della Protezione civile comunale Giuseppe Marino.



Una riunione per fare il punto della situazione sull’entità dei movimenti delle persone all’interno del territorio comunale e sulle iniziative in corso. Dopo ampia analisi delle problematiche, pur prendendo atto del rispetto delle diposizioni relative alla permanenza in casa da parte della quasi totalità dei cittadini vibonesi, particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione dei presidi di Polizia presso i varchi di accesso e uscita dal territorio comunale.



Sempre al fine di contenere quanto più possibile i contagi e per limitare al minimo indispensabile l’uscita da casa anche ai dipendenti comunali, è stata promossa la fruizione delle ferie e disposto, per quanto possibile, l’utilizzo del lavoro agile, fermo restando la garanzia dello svolgimento delle attività essenziali e indifferibili da rendere in presenza. In particolare ci si è soffermati sulla funzionalità dei servizi comunali e sulle misure correttive da adottare.



Il numero ad oggi accertato a Vibo Valentia è di 16 persone risultate positive al coronavirus e di circa 300 sottoposte a quarantena, per le quali sono state adottate le relative ordinanze, e quindi della potenziale diffusione del contagio da parte di soggetti asintomatici. È stato effettuato un monitoraggio sull’attivazione degli interventi di assistenza a beneficio delle persone indigenti, vulnerabili e sole dirette a garantire la consegna a domicilio di generi alimentari; consegna a domicilio di generi di prima necessità; consegna a domicilio di medicinali.



Al riguardo prezioso si è rivelato il contributo delle associazioni coinvolte: Croce rossa italiana; Prociv Augustus. Queste due associazioni sono state attivate dalla Protezione civile regionale su istanza del Comune di Vibo Valentia per attività di supporto.



Si ribadisce nuovamente che, stante l’emergenza in atto, risulta indispensabile ridurre al minor numero possibile le persone che circolano sul territorio, pertanto, tenuto conto che i controlli da parte delle forze dell’ordine e della Polizia municipale saranno più severi ed incisivi, sempre a salvaguardia della salute pubblica, si confida nel senso di responsabilità di tutti i cittadini e dei datori di lavoro. È stato fatto il punto, altresì, sulla raccolta dei rifiuti dedicata alle persone che sono in permanenza domiciliare obbligatoria.