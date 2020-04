Coronavirus Calabria, la pandemia rallenta: solo 10 casi positivi in più da ieri

I decessi in tutta la regione salgono a quota 38. Nessun nuovo caso in provincia di Vibo Valentia. Ora è necessario non abbassare la guardia

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Consueto aggiornamento del bollettino della Regione sull’emergenza coronavirus. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 8315 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 669 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 7646. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 27 in reparto; 7 in rianimazione; 100 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 12 deceduti. Cosenza: 56 in reparto; 2 in rianimazione; 115 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 11 deceduti. Reggio Calabria: 34 in reparto; 6 in rianimazione; 140 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 10 deceduti. Vibo Valentia: 5 in reparto; 1 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; 1 deceduto*. Crotone: 22 in reparto; 0 in rianimazione; 64 in isolamento domiciliare; 4 deceduti.



* I dati del Vibonese aggiornati, e non ancora computati dalla Regione, parlano di 51 casi positivi in tutta la provincia.



Coronavirus, anziani contagiati a Chiaravalle anche verso Tropea



I soggetti in quarantena volontaria sono 9021, così distribuiti: Cosenza: 3045; Crotone: 1127; Catanzaro: 1165; Vibo Valentia: 578; Reggio Calabria: 3274. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.635.



Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.



Coronavirus Vibo, viaggio nel “Percorso Covid” dello Jazzolino – Video