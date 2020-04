Si ustiona mentre accende il fuoco a Serra, interviene l’elisoccorso

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri ed un’ambulanza proveniente da Soriano

E’ stata trasferita in serata in elisoccorso dall’ospedale di Soriano a Catanzaro la donna che nel pomeriggio si è ustionata a Serra San Bruno mentre stava tentando di accedere il fuoco con l’alcol. L’incidente si è verificato in via Aldo Moro a Serra e nell’immediatezza sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento ad intervenire per soccorrere la donna e spegnere l’incendio. Avvertiti anche i carabinieri della Stazione di Serra San Bruno, sul posto è poi giunta un’ambulanza che ha trasportato la donna all’ospedale di Soriano Calabro. Le ustioni riportate dalla donna hanno però reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.