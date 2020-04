Vibo “blindata” per Pasqua, le forze dell’ordine presidiano i principali incroci – Foto

Personale della Questura e della Polizia Municipale impegnato in serrati controlli per il rispetto delle limitazioni alla mobilità previste dai decreti anti-Covid

Personale della Questura e della Polizia Locale di Vibo Valentia ha effettuato, nella giornata di ieri, controlli diretti alla verifica della mobilità per come prevista dal Dl n. 19/2020. ln particolare, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo anti Covid disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Francesco Zito, gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Locale, coordinati dai rispettivi funzionari, Antonio Runfolo e Sebastiano Tramontana, hanno proceduto al presidio di alcuni fra i più affollati crocevia cittadini e, quindi, al controllo di decine di autovetture, procedendo, quando sono stati accertati comportamenti inadeguati, alle contestazioni di legge.



«l controlli – si aggiunge – proseguiranno ancora nei prossimi giorni ed anzi saranno intensificati, proprio per evitare che l’unico strumento di contrasto veramente efficace alla diffusione dell’epidemia, ovvero l’assenza di mobilità, venga frustrato da comportamenti irrispettosi del proprio ed altrui benessere con le gravissime conseguenze in termini di lutti e malattie che, ad oggi, quantomeno nella nostra Calabria, ed in particolare nella nostra città, si è riusciti a limitare fortemente».



