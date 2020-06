Cronaca Pagano il conto del ristorante con 100 euro falsi, coppia arrestata a Pizzo Due turisti napoletani sono stati trovati in possesso di 18 banconote falsificate dello stesso taglio. Fermati della polizia non potranno tornare a Vibo per 3 anni Di Redazione -

