Si apre una voragine in strada a Vibo, autobus ci sprofonda dentro – Foto

L’incidente è avvenuto in piena rotatoria tra via Giovanni Paolo II e via degli Artigiani. Nessuna conseguenza per i passeggeri del mezzo pesante

L’incidente è avvenuto in piena rotatoria tra via Giovanni Paolo II e via degli Artigiani. Nessuna conseguenza per i passeggeri del mezzo pesante

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

1 di 5

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente in cui è incorso, pochi minuti fa, un autobus di linea delle Ferrovie della Calabria, sprofondato in una voragine che si è aperta nel bel mezzo della rotatoria tra via Giovanni Paolo II e via degli Artigiani a Vibo, a pochi passi dalla sede del Liceo Scientifico. Una delle ruote posteriori del bus è rimasta incastrata all’interno del cedimento del manto stradale, bloccando il mezzo pesante in piena rotatoria. Nessuna conseguenza, a parte lo spavento, per le uniche tre persone a bordo: l’autista e due passeggeri che sono stati poi fatti scendere. Sul posto si sono portati i carabinieri di Vibo per i rilievi del caso mentre si attende l’arrivo di un mezzo di soccorso in grado di rimuovere l’autobus e liberare così il traffico che ha subito notevoli disagi in uno dei punti nevralgici della città.