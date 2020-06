Auto contro scooter, nuovo incidente su via Nazionale a Pizzo – Foto

Necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferire in ospedale un motociclista del luogo rimasto ferito

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

1 di 4

Ennesimo incidente stradale lungo la centralissima via Nazionale di Pizzo. Qui, nel pomeriggio di oggi, all’altezza della stazione di servizio Eni, nello scontro tra una Fiat Punto e uno scooter, un motociclista è rimasto ferito e per soccorrerlo si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza. L’uomo, un 60enne del luogo, per cause ancora in corso di accertamento, nell’impatto con la vettura è stato sbalzato dal ciclomotore cadendo rovinosamente a terra e riportando vari traumi. Soccorso da un’unità del 118 di Vibo Valentia, è stato in seguito affidato alle cure del personale dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale a Catanzaro. Sul posto, per la gestione della viabilità e i rilievi anche la Polizia municipale e i carabinieri. Si ripropone drammaticamente, dunque, il tema della sicurezza lungo la trafficata arteria cittadina, teatro di decine di incidenti stradali alcuni dei quali con conseguenze tragiche.