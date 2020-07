Vibo, due auto in fiamme nella notte: intervento dei Vigili del fuoco

Mezzi colpiti da un incendio alla stessa ora ma in due luoghi differenti. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica degli episodi

Due auto incendiate nella notte a Vibo Valentia. L’episodio è avvenuto pressoché in contemporanea, intorno alle 2.30 di questa notte. Una vettura, una Fiat Panda, ha preso fuoco in contrada Bitonto, nei pressi di un ristorante-pizzeria. Un’altra, negli stessi minuti, veniva avvolta dalle fiamme nella frazione Triparni. Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, che hanno impedito che l’incendio distruggesse i mezzi, anche se i danni sono stati comunque importanti. Sull’episodio indagano i carabinieri e non si esclude la pista dolosa.