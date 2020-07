Guasto alla rete idrica, il quartiere Feudotto di Vibo resta a secco

Tecnici Sorical al lavoro per risolvere un problema elettrico entro la giornata di oggi. Numerose le segnalazioni dei cittadini agli uffici competenti

Vi è un problema di natura elettrica alla base del disservizio che ha causato un’interruzione della fornitura idrica nel quartiere Feudotto-Sacra famiglia e zone limitrofe a Vibo Valentia. Sul guasto sono al lavoro i tecnici della Sorical, società che gestisce le risorse idriche regionali, e la fornitura dovrebbe riprendere a pieno regime entro la giornata di oggi. I disservizi si registrano, tuttavia, già da qualche giorno e numerose sono state le chiamate di cittadini esasperati alla Polizia municipale, al Comune e ai Vigili del fuoco nonché alla stessa Sorical. Diversi utenti si sono rivolti anche alla nostra testata per avere notizie in merito alla carenza idrica mettendo in evidenza i disagi che la situazione crea «in un momento così delicato» segnato, oltre che da temperature in aumento, dalla necessità di poter vedersi garantita igiene personale e domestica.



Questa la comunicazione ufficiale di Sorical inviata a Comune e Prefettura: “Si comunica che la scorsa notte, al serbatoio sopraelevato in località Feudotto, per problemi elettrici al pannello di controllo che agisce sull’apertura e chiusura dell’attuatore elettrico si è creato un disservizio idrico per mancanza di accumulo sulla parte bassa della città. In effetti, come di consueto, la programmazione del timer regola la chiusura e l’apertura, la chiusura alle ore 21 e l’apertura alle ore 6 al fine di recuperare il serbatoio per garantire la risorsa idrica per tutta l’intera giornata. Si sta intervenendo alla riparazione del guasto e per la risoluzione del problema. Ci scusiamo per il problema di bassa pressione causato su tutta la zona fornita dal sopraelevato che continuerà per l’intera giornata”.