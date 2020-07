Crollo di calcinacci dalla facciata del Convitto a Vibo, intervengono i vigili del fuoco

Nessuna conseguenza a persone o cose lungo corso Umberto I. L’area è stata delimitata per la messa in sicurezza

Distacco di intonaco, con conseguente caduta di calcinacci, dalla facciata del Convitto nazionale Gaetano Filangieri, sito su corso Umberto I a Vibo Valentia. La caduta del materiale al suolo non ha causato conseguenze a persone o cose visto che nel punto interessato fortunatamente, in quel momento, non transitava nessuno. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale che ha provveduto a delimitare l’area per la successiva messa in sicurezza.