Arena e il bacio dei vibonesi a Rosarno con il patriarca della ‘ndrangheta – Video

Da Rinascita Scott a Crimine: le foto dell’incontro con don Micu Oppedisano. Il profilo di «zio Mimmo Camillò», il vecchio uomo d’onore sconosciuto alle cronache legato a doppio filo con i boss più potenti della Piana di Gioia Tauro e della Locride

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Domenico Oppedisano

Rosarno, via Catullo, ore 17 e 9 minuti. È il 9 ottobre 2009. Qui c’è la tenuta di don Micu Oppedisano. Nove mesi dopo – quando sull’asse Reggio-Milano scatteranno le maxioperazioni Infinito e Crimine e le mentite spoglie dell’anonimo anziano della Piana verranno giù – si comprenderà che don Micu è un blasonato uomo d’onore, custode di tutte le regole della ‘ndrangheta calabrese. Semplificando, la stampa lo definirà «il capo dei capi»: asserzione impropria, perché c’è chi ha più potere ed influenza di lui, ma non del tutto erronea, perché se un gruppo di mafiosi vuole costituire un proprio locale ‘ndranghetista, è da lui che comunque deve passare. [Continua]

Informazione pubblicitaria

In via Catullo, in quell’assolato pomeriggio d’autunno, ci sono tre uomini che bussano al cancello, ignari di avere un teleobiettivo puntato addosso. Il più giovane si chiama Domenico Chiarella, ha ventiquattro anni. Poi c’è Bartolomeo Arena, che ne ha 33. Il più canuto è Domenico Camillò, classe 1941, tutti di Vibo Valentia. Lo chiamano “zio Mimmo Mangàno” e a Vibo Valentia viene considerato un pezzo grosso, uno della vecchia guardia che, proprio come Oppedisano, ha vissuto la sua carriera nell’onorata società mantenendo un basso profilo, immune da problemi giudiziari.

Arena, Oppedisano e Camillò

La scena, immortalata in una serie di fotogrammi, diventa materiale prezioso oggi, undici anni dopo. Perché serve a dimostrare la caratura di Bartolomeo Arena. Il 18 ottobre 2019, da uomo libero, prende contatti con i carabinieri e la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e sceglie di collaborare con la giustizia. È un contributo formidabile il suo, perché offre un affresco estremamente ampio, dettagliato e, soprattutto, aggiornato, delle dinamiche mafiose nella provincia di Vibo Valentia e non solo, rispetto alle conoscenze, già vaste e circostanziate, offerte da Raffaele Moscato, Andrea Mantella ed Emanuele Mancuso, che si fermano, rispettivamente, al 2015, al 2016 e al 2018.

Si autoaccusa, Arena. Spiega la sua carriera delinquenziale. Racconta di suo padre, Antonio Arena, un boss emergente a tutto tondo caduto in una trappola ordita da vecchi e nuovi mammasantissima. Racconta della sua crescita da orfano e di una città, Vibo Valentia, nella quale in solitudine si è fatto strada tra i ranghi della malavita, all’ombra di Antonio Grillo, meglio noto come «Totò Mazzeo», descritto come il carismatico gangster di Piazza Municipio, considerato dentro e fuori la città. Racconta di quel che successe nel 2007, dopo l’operazione Nuova Alba, quando fu disarticolato il clan Lo Bianco-Barba e lui, scalate gerarchie e doti, divenne uno dei promotori di una nuova ‘ndrina che assorbì il blasone criminale dei vecchi Ranisi, ovvero il clan Pardea, un tempo padroni di Vibo città. Ed è lui, Bartolomeo Arena, a dipingere il ritratto di Domenico Camillò, lo «zio Mimmo» il capo.