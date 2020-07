Coronavirus, nuovo caso nel Vibonese: sono due gli attualmente positivi

Un cittadino proveniente dall’estero è risultato contagiato da Covid, ma la carica virale è risultata bassa. Istituzioni al lavoro per tracciare i contatti

Dopo diversi giorni senza nuovi casi, e con all’attivo un solo positivo ancora in cura domiciliare, nel Vibonese spunta un nuovo contagio da coronavirus. Si tratta di un cittadino di Spadola (primo caso per il piccolo centro delle Serre) proveniente dall’estero, che si trova attualmente in isolamento domiciliare. È stato visitato da personale dell’Azienda sanitaria ed è asintomatico. Inoltre la carica virale rilevata sarebbe bassa, ragion per cui non dovrebbero esserci grossi rischi per le persone con cui è venuto in contatto. Contatti che al momento stanno cercando di ricostruire l’Asp, il Comune ed il comando dei Carabinieri di Serra, sempre impegnati nel controllo del territorio e nel supporto alle altre istituzioni nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Al momento, dunque, sono due i positivi al Covid-19 in provincia di Vibo Valentia.

Nel frattempo, il bollettino della Regione per oggi ha registrato un solo nuovo caso in più rispetto a ieri, col totale dei positivi salito a 1.246 dall’inizio della pandemia a fronte di 112.736 tamponi processati.