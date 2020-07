Incendio in un bar nel centro di Tropea, panico tra i presenti

Le fiamme si sono sviluppate all’interno del magazzino di pertinenza dell’esercizio commerciale in piazza Vittorio Veneto. Indagini per risalire alla causa

Le fiamme si sono sviluppate all’interno del magazzino di pertinenza dell’esercizio commerciale in piazza Vittorio Veneto. Indagini per risalire alla causa

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Un incendio si è sviluppato all’interno del magazzino di pertinenza del bar Centrale a Tropea, nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Le fiamme si sono sprigionate dentro i locali adibiti a cucina. Il fatto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle ore 17, quando il fumo nero che fuoriusciva fino alla strada ha fatto scattare l’allarme e il panico tra i presenti. Sul posto si sono subito recati i carabinieri della locale Compagnia, guidata dal capitano Nicola Alimonda, unitamente alle altre forze di polizia, ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Le fiamme sono state spente ancor prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco, ai quali, di concerto con i militari dell’Arma, toccherà effettuare gli accertamenti per comprendere la natura del rogo, che dai primi elementi raccolti potrebbe essere di natura non dolosa. Ancora in fase di quantificazione, ovviamente, i danni.

Informazione pubblicitaria