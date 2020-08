Grosso masso in strada, pick-up si ribalta alle porte di Vibo

L’incidente avvenuto all’altezza di una stretta curva. Il conducente ferito trasportato in ospedale dal 118. Sul posto i vigili del fuoco, traffico deviato

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente in cui è incorso, questa mattina intorno alle 8, un pensionato 78enne di Stefanaconi che percorreva a bordo del proprio pick-up la strada provinciale n. 15 in direzione Vibo. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sul quale viaggiava l’uomo si sarebbe ribaltato nell’impatto con un grosso masso scivolato sulla strada, forse a causa della pioggia che imperversa in queste ore, che ha fatto da trampolino al veicolo.



L’incidente è avvenuto all’altezza della stretta curva detta di “Benvenuto” nel territorio di Vibo e, nell’impatto, l’uomo ha riportato varie contusioni. Sul posto, per i soccorsi, è sopraggiunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito (cosciente) in ospedale per gli accertamenti del caso. Nel luogo del sinistro anche i vigili del fuoco per l’estrazione del ferito e la rimozione del veicolo. La polizia municipale di Vibo ha provveduto a chiudere la strada per agevolare i soccorsi. Operazioni ancora in corso – sotto la pioggia battente – in attesa che un carro attrezzi prelevi il veicolo. Viabilità deviata in ingresso a Vibo dalla provinciale di Sant’Onofrio.



Non è la prima volta che la caduta di massi dal costone sulla trafficata provinciale n. 15 – strada che fa da collegamento anche tra lo svincolo autostradale e la zona sud di Vibo – provoca incidenti e disagi alla viabilità.