Partoriente positiva al Covid, non contagiato il neonato

Negativo il tampone effettuato sul piccolo, proveniente dalla provincia di Vibo, nato questa mattina a Catanzaro. Sia lui che la mamma stanno bene

di Luana Costa



Non è stato contagiato dal Covid 19 il bimbo nato questa mattina nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro da una donna positiva, invece, al virus. Il risultato del tampone praticato al neonato ad appena qualche ora dal parto è infatti risultato negativo. Il responso è giunto in serata dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera che domani eseguirà anche i test sul tampone praticato alla donna che al momento si trova ricoverata nel reparto di Malattie infettive, in buone condizioni di salute. Il parto è avvenuto questa mattina nella sala operatoria a pressione negativa che era stata allestita nel blocco operatorio all’inizio dell’emergenza Covid ed appositamente dedicata ad effettuare interventi su pazienti affetti dal virus. L’operazione è andata a buon fine ed entrambi – madre e bimbo – stanno bene.