Tragedia alla Baia di Riaci, 52enne perde la vita in mare – Video

Per soccorrere l’uomo è anche atterrata un’eliambulanza al porto di Tropea, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Tragedia in mare nel pomeriggio di oggi a Santa Domenica di Ricadi. Un 52enne, Antonio Fiorentino, originario di Acri ma residente in provincia di Novara, in vacanza sul litorale vibonese, ha perso la vita per cause ancora in corso di accertamento mentre si trovava al largo della spiaggia della Baia di Riaci per fare snorkeling. A notare l’uomo privo di sensi in acqua sono stati alcuni bagnanti che hanno allertato i soccorsi, con la Guardia costiera giunta rapidamente sul posto. Per soccorrerlo si è attivata anche un’eliambulanza, atterrata al porto di Tropea. Per il malcapitato, tuttavia, non c’è stato nulla da fare e ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.