Incidente stradale alle porte di Tropea, suv finisce fuori strada

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tagliare il guardrail e rimuovere l’auto. Rallentamenti al traffico

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la ex Ss 522 tra Parghelia e Tropea nei pressi di un distributore di benzina. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, un suv che procedeva in direzione Tropea è uscito di strada finendo incastrato nel guardrail. Gli occupanti del veicolo, a parte lo spavento, se la sono cavata con lievi contusioni. Per rimuovere l’auto è stato però necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Vibo Valentia che, muniti di flessibile, hanno provveduto a tagliare le barriere di protezione consentendo al carro attrezzi di recuperare la vettura. Le operazioni hanno comportato l’interruzione del traffico con i conseguenti disagi alla circolazione.