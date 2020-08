Strada Maierato-Pizzo allagata da liquami e chiusa, sul posto i vigili del fuoco

Impegnati a far luce sullo sversamento anche i carabinieri forestali che hanno interdetto al traffico l’arteria provinciale

Vigili del fuoco e carabinieri forestali in azione lungo la strada provinciale che da Maierato e Sant’Onofrio porta a Pizzo Calabro. Liquami di cui si sta cercando di capire la provenienza si sono riversati sul manto stradale in discesa rendendo impraticabile la strada in entrambe le direzioni di marcia. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza della provinciale e ripulire l’asfalto dai liquami, i carabinieri forestali hanno chiuso al transito la strada, mentre alcune squadre di vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità.

Si indaga per capire cosa sia successo ed accertare eventuali responsabilità in ordine allo sversamento dei liquami ed all’allagamento.