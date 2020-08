Cronaca Covid, tre casi positivi a bordo di uno yacht attraccato a Vibo Marina Sono stati dislocati in due appartamenti per la quarantena. Altre otto persone, risultate negative, si trovano in isolamento sull’imbarcazione Di Redazione -

