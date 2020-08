Spadola, 23enne arrestato per spaccio di marijuana

Trovato in possesso di oltre 100 grammi di sostanza stupefacente e di denaro in contanti. I carabinieri lo hanno condotto ai domiciliari

I militari della Sezione radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Serra San Bruno hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 23enne di Spadola Salvatore Tassone, trovato in possesso, a seguito di una perquisizione veicolare, di 100 grammi circa di marijuana.



Nello specifico, la pattuglia della Radiomobile ha effettuato il controllo di un’utilitaria con a bordo Tassone, il quale – alla vista dei militari – ha dato segni di nervosismo. Durante la successiva perquisizione veicolare e personale, all’interno vano portaoggetti e sotto il sedile lato passeggero, sono stati rinvenuti due involucri di plastica contenenti complessivamente 100 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere commercializzata.



Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto anche del denaro contante, sottoposto a sequestro. Il giovane, a seguito delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dall’autorità giudiziaria.